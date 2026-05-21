21 Мая 2026, 23:06
Мужчину задержали при попытке забраться на самое высокое здание в Париже

Французская полиция задержала мужчину, который пытался забраться на самое высокое здание в Париже — башню Монпарнас.

Об этом сообщает французский канал BFMTV

«Мужчина попытался взобраться по фасаду башни без снаряжения. Полиция немедленно прибыла на место и задержала его», — сообщил источник телеканала. Башня расположена в 15-м округе французской столицы.

Башня не в первый раз становится целью для альпинистов. В мае 2025 года на небоскреб удалось забраться другому человеку. В 2021 году на вершину башни поднялся 21-летний Алексис Ландо.

