17 Мая 2026, 18:45
МУС выдал секретный ордер на арест нескольких официальных лиц Израиля

Международный уголовный суд (МУС) выдал секретный ордер на арест нескольких официальных лиц Израиля.

Об этом сообщает израильское издание Haaretz со ссылкой на дипломатический источник.

Собеседник издания рассказал, что ордер выписан на двух политиков и двух чиновников военного ведомства. Имена источник не раскрыл. Не известно также, когда были изданы постановления. При этом, как напоминает газета, офис прокурора МУС проводит расследование в отношении израильских министра финансов Бецалеля Смотрича и министра обороны Итамара Бен-Гвира.

В ноябре 2024 года МУС выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Их подозревают в преступлениях против человечности и военных преступлениях с 8 октября 2023-го по 20 мая 2024 года — во время военной операции в секторе Газа. В частности, по версии обвинения, они использовали голод в качестве метода ведения войны.

