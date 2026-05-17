МУС выдал секретный ордер на арест нескольких официальных лиц Израиля.

Об этом сообщает израильское издание Haaretz со ссылкой на дипломатический источник.

Собеседник издания рассказал, что ордер выписан на двух политиков и двух чиновников военного ведомства. Имена источник не раскрыл. Не известно также, когда были изданы постановления. При этом, как напоминает газета, офис прокурора МУС проводит расследование в отношении израильских министра финансов Бецалеля Смотрича и министра обороны Итамара Бен-Гвира.

В ноябре 2024 года МУС выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Их подозревают в преступлениях против человечности и военных преступлениях с 8 октября 2023-го по 20 мая 2024 года — во время военной операции в секторе Газа. В частности, по версии обвинения, они использовали голод в качестве метода ведения войны.