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digi24.ro logodigi24
25 Сентября 2026, 09:14
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Мурешан: Если правительство не утвердят, мы будем готовиться к следующим выборам

Кандидат в премьер-министры Румынии Зигфрид Мурешан заявил в эфире Euronews România, что не намерен отказываться от мандата «из уважения к Конституции и президенту Румынии».

Мурешан: Если правительство не утвердят, мы будем готовиться к следующим выборам.
Мурешан: Если правительство не утвердят, мы будем готовиться к следующим выборам.

Он отметил, что в случае, если парламент не утвердит правительство, его команда начнет подготовку к следующим выборам, сообщает Digi24.

«Я говорил об этом и последователен: если я что-то сказал один раз, я не пересматриваю свою позицию и не передумываю. Что касается отказа от мандата, я всегда говорил в последние недели: из уважения к Конституции, президенту Румынии и процедуре я с самого начала серьезно отнесся к этому процессу», — заявил Мурешан.

По его словам, он также ожидает представления программы правительства в парламенте.

«Я с нетерпением жду возможности прийти в парламент Румынии и представить программу — программу реформ и модернизации, чтобы люди увидели, что мы предлагаем. Если голосование будет успешным, мы приступим к работе с первого дня. Если же правительство, предположим гипотетически, не будет утверждено, тогда мы организуемся, и это станет нашей программой-манифестом на следующих выборах», — сказал кандидат в премьеры.

Мурешан добавил, что хочет, чтобы голосование в парламенте также показало позицию каждой политической партии по отношению к европейскому курсу.

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Источник
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