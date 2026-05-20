20 Мая 2026, 18:52
2 487
Мировые цены на рис растут из-за ожидания плохого урожая

Цены на рис в мире продолжают расти на фоне опасений из-за плохого урожая в этом году.

По данным Ассоциации экспортеров риса Таиланда, тайский белый рис, который считается эталонным, 20 мая подорожал до $446 за тонну. Это максимальный уровень более чем за год — с февраля 2025 года, передает bloomberg.com

Эксперты объясняют, что скачок стоимости риса в первую очередь связан с опасениями из-за подорожания удобрений и топлива. Ожидается, что некоторые фермеры в Юго-Восточной Азии могут отказаться от высадки риса в этом году.

Индия, которая также является крупнейшим экспортером риса, также столкнулась с перспективой более низкого урожая из-за количества муссонных дождей.

