Мировые цены на рис растут из-за ожидания плохого урожая

По данным Ассоциации экспортеров риса Таиланда, тайский белый рис, который считается эталонным, 20 мая подорожал до $446 за тонну. Это максимальный уровень более чем за год — с февраля 2025 года, передает bloomberg.com

Эксперты объясняют, что скачок стоимости риса в первую очередь связан с опасениями из-за подорожания удобрений и топлива. Ожидается, что некоторые фермеры в Юго-Восточной Азии могут отказаться от высадки риса в этом году.

Индия, которая также является крупнейшим экспортером риса, также столкнулась с перспективой более низкого урожая из-за количества муссонных дождей.