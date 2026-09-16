16 Сентября 2026, 10:22
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Цены на нефть начали снижаться после периода роста на мировых рынках.
Цены на нефть начали снижаться после периода роста на мировых рынках
На мировых товарных рынках цены на нефть после роста начали снижаться.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,65 доллара, или на 0,60%, составив 108,10 доллара за баррель, передает media.az
Октябрьские фьючерсы на нефть сорта WTI потеряли в цене 0,94 доллара, продемонстрировав снижение на 0,89%, и опустились до уровня 104,89 доллара.
Снижение цен на нефть объясняется тем, что инвесторы фиксируют прибыль после значительного подорожания в предшествующие торговые сессии, а также краткосрочной рыночной коррекцией.
При этом сохраняющаяся напряженность в ближневосточном регионе и угрозы, касающиеся стабильности энергетических поставок, продолжают удерживать цены на нефть на высоком уровне.