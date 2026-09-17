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unimedia.info logounimedia
17 Сентября 2026, 20:33
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Новак: Дизтопливо приближается к 36 леям, такого еще не было

ПСРМ требует снизить НДС после того, как дизтопливо приблизилось к 36 леям за литр. Инициативу отклонила PAS.

Новак: Дизтопливо приближается к 36 леям, такого еще не было.
Новак: Дизтопливо приближается к 36 леям, такого еще не было.

Депутат от ПСРМ Григорий Новак заявил, что цены на топливо в Республике Молдова достигли критического уровня, и призвал власти принять срочные меры для их снижения. По словам депутата, особенно быстро дорожает дизельное топливо, цена которого уже приближается к психологической отметке в 36 леев за литр, передает unimedia.info

«Думаю, все заметили, что цены на заправках, когда речь идет о топливе, полностью вышли из-под контроля. Например, дизтопливо приближается к психологической отметке в 36 леев — такого у нас в стране еще не было», — заявил Новак.

Он отметил, что высокие цены создают серьезные проблемы для сельхозпроизводителей, перевозчиков и других экономических агентов и могут привести к цепному росту цен на товары и услуги.

«Это серьезно осложняет положение сельхозпроизводителей, перевозчиков и в целом экономических агентов и ведет к цепному росту цен», — подчеркнул депутат.

Новак считает, что государство должно вмешаться и снизить налоговую нагрузку на топливо. В связи с этим он предложил включить в повестку пленарного заседания законопроект №96 от 26 марта 2026 года, предусматривающий снижение НДС на топливо.

По словам депутата, эта мера необязательно приведет к такому существенному снижению цен, какого хотели бы граждане, однако может помочь остановить их дальнейший рост.

«Это позволило бы если не снизить цену настолько, насколько хотелось бы гражданам, то хотя бы остановить ее дальнейший рост», — заявил Новак.

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Источник
unimedia.info logounimedia
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