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vesty.co.il logovesty
20 Июня 2026, 18:45
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Минздрав Израиля сообщил о первом человеке с подозрением на Эболу

Человек, вернувшийся из Конго, госпитализирован в изолятор больницы "Рамбам". Текущая вспышка намного обширнее предыдущих.

Минздрав Израиля сообщил о первом человеке с подозрением на Эболу.
Минздрав Израиля сообщил о первом человеке с подозрением на Эболу.

Минздрав Израиля сообщил 19 июня о подозрении на первого зараженного лихорадкой Эбола в стране: мужчина, вернувшийся 3 дня назад из Демократической Республики Конго, заболел. У него жар и головная боль. Сейчас он находится в изоляторе хайфской больницы "Рамбам", специально оборудованной для таких случаев. Пока диагноз не подтвержден, результаты анализов ожидаются в течение субботы, 20 июня. Одновременно проводится эпидемиологическое расследование, чтобы найти людей, которые с ним контактировали, передает vesty.co.il

В больнице сообщили, что пациента лечат в специальном боксе с отрицательным давлением в приемном покое - это обеспечивает полную изоляцию. Минздрав отметил, что больница "Рамбам" определена как специализированный центр для таких случаев, и пациента лечат там по профессиональным протоколам. 

Лихорадка Эбола - тяжелое вирусное заболевание, которое может закончиться смертью. Вирус относится к семейству Orthoebolavirus; 4 его штамма способны вызывать болезнь у человека. Заражение происходит при прямом контакте с биологическими жидкостями больных или умерших - кровью, рвотными массами, спермой и другими, - а также с предметами, загрязненными этими выделениями. В районах, где есть случаи заболевания, заразиться можно и при контакте с инфицированными дикими животными или их трупами. Человек, который подвергся воздействию вируса, но не имеет симптомов, не считается заразным. 

Источник
vesty.co.il logovesty
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