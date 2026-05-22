Минуту молчания в Украине начнут объявлять через системы оповещения.

По ее словам, теперь эти системы будут использовать ежедневно в 09:00 для объявления общенациональной минуты молчания. Также таким образом украинцев будут оповещать и о всеукраинской акции "Зажги свечу", которая ежегодно проходит в четвертую субботу ноября в память о жертвах Голодомора 1932–1933 годов, пишет unian.net

"Формируем новую культуру памяти. Ежедневная минута молчания – важная ее составляющая и проявление нашего уважения к погибшим защитникам, защитницам и гражданским ", – отметила Свириденко.

В марте 2026 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об установлении на государственном уровне общенациональной минуты молчания. Он предусматривает объявление минуты молчания через государственные и частные СМИ и системы гражданской защиты ежедневно в девять часов. Также он обязывает местные власти обеспечить информирование на улицах, предприятиях и в учреждениях.