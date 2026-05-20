theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
20 Мая 2026, 10:15
19 207
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Мерц: Надеюсь, что Си побудит Путина прекратить войну против Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) надеется, что лидер Китая Си Цзиньпин призовет президента РФ Владимира Путина прекратить войну против Украины.

Мерц: Надеюсь, что Си побудит Путина прекратить войну против Украины.
Мерц: Надеюсь, что Си побудит Путина прекратить войну против Украины.

Заявление главы немецкого правительства приводит DW, сообщает eurointegration.com.ua

Этот комментарий Мерца прозвучал на фоне визита хозяина Кремля в Китай, который начался 19 мая.

"Мы, конечно, связываем этот визит с надеждой, что президент Си также призовет президента Путина прекратить эту войну в Украине, которую он не может выиграть", – отметил канцлер после встречи с президентом Швейцарии Ги Пармелином в Берлине.

Он также заметил, что не ожидает "фундаментального сдвига в стратегических отношениях между Россией и Китаем на данном этапе".

Путин будет находиться с визитом в Китае 19-20 мая. Как отмечают в Кремле, лидеры РФ и КНР обсудят "пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", а также международные и региональные вопросы.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте