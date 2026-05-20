Мерц: Надеюсь, что Си побудит Путина прекратить войну против Украины.

Этот комментарий Мерца прозвучал на фоне визита хозяина Кремля в Китай, который начался 19 мая.

"Мы, конечно, связываем этот визит с надеждой, что президент Си также призовет президента Путина прекратить эту войну в Украине, которую он не может выиграть", – отметил канцлер после встречи с президентом Швейцарии Ги Пармелином в Берлине.

Он также заметил, что не ожидает "фундаментального сдвига в стратегических отношениях между Россией и Китаем на данном этапе".

Путин будет находиться с визитом в Китае 19-20 мая. Как отмечают в Кремле, лидеры РФ и КНР обсудят "пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", а также международные и региональные вопросы.