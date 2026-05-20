Мерц: Надеюсь, что Си побудит Путина прекратить войну против Украины
Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) надеется, что лидер Китая Си Цзиньпин призовет президента РФ Владимира Путина прекратить войну против Украины.
Заявление главы немецкого правительства приводит DW, сообщает eurointegration.com.ua
Этот комментарий Мерца прозвучал на фоне визита хозяина Кремля в Китай, который начался 19 мая.
"Мы, конечно, связываем этот визит с надеждой, что президент Си также призовет президента Путина прекратить эту войну в Украине, которую он не может выиграть", – отметил канцлер после встречи с президентом Швейцарии Ги Пармелином в Берлине.
Он также заметил, что не ожидает "фундаментального сдвига в стратегических отношениях между Россией и Китаем на данном этапе".
Путин будет находиться с визитом в Китае 19-20 мая. Как отмечают в Кремле, лидеры РФ и КНР обсудят "пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", а также международные и региональные вопросы.