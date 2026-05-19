Меркель призвала Европу самой говорить с Путиным: Мы должны взять дело в свои руки.

По ее словам, военная поддержка Киева и демонстрация силы в отношении Москвы нужны, но этого мало, сообщает Bild.

«Дипломатия всегда была второй стороной медали, в том числе во время холодной войны. Военное сдерживание плюс дипломатическая деятельность — вот что, на мой взгляд, важно», — сказала Меркель.

Она считает недостаточным, что прямой контакт с Россией сейчас поддерживает главным образом президент США Дональд Трамп.

«Недооценивать Путина было бы ошибкой, даже сейчас. И не иметь никакой уверенности в себе было бы такой же ошибкой», — добавила Меркель.

Бывший канцлер также скептически отнеслась к идее Владимира Путина привлечь бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера к посредничеству по Украине.

«Мне бы и в голову не пришло попросить посредника поехать в Минск от моего имени и поговорить там с Путиным. Мы должны взять дело в свои руки», — отметила она.