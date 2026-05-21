Мэра Костешт отстранили от должности: новые выборы пройдут 1 ноября.

Решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии в четверг после того, как Национальный орган по неподкупности установил несовместимость с должностью публичного лица, передает ipn.md

В ходе заседания члены ЦИК отклонили просьбы защиты отложить рассмотрение дела и приостановить административное производство.

«Мы обязаны соблюдать установленные законом сроки и обеспечивать корректное и прозрачное функционирование местного самоуправления, не допуская неоправданных задержек», — заявила председатель ЦИК Анжелика Караман.

Дело касается договора об оказании услуг, заключённого между Нелу Гласу и государственным предприятием «Охранные услуги» Министерства внутренних дел. По данным ANI, в период с января по декабрь 2020 года мэр одновременно исполнял обязанности мэра и оплачивал работы по проверке целостности банкомата, расположенного рядом с мэрией. За эти услуги он получал бы приблизительно пять тысяч леев в месяц.

ANI установило ещё в 2021 году, что после вступления в силу решения мэр должен быть отстранён от должности и лишён права занимать государственные или общественные должности в течение трёх лет, за исключением избирательных должностей. Хотя Кишинёвский суд первоначально аннулировал решение ANI, Апелляционный суд Центр позже принял апелляцию, поданную учреждением, и в июле 2025 года Высшая судебная палата подтвердила это решение.

По данным ANI, решение было направлено в ЦИК 27 апреля для инициирования процедуры отстранения. Одновременно с этим Нелу Гласу был включён в Государственный реестр лиц, которым запрещено занимать государственные должности в период со 2 июля 2025 года по 2 июля 2028 года. Нелу Гласу занимает пост мэра Костешт уже третий срок и руководит городом с 2015 года.