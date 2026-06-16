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eurointegration.com.ua logoeurointegration
16 Июня 2026, 23:11
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Мелони на саммите G7 призналась, что бросила курить

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в кулуарах саммита "Группы семи" во Франции рассказала другим лидерам, что бросила курить месяц назад.

Мелони на саммите G7 призналась, что бросила курить.
Мелони на саммите G7 призналась, что бросила курить.

Об этом говорится в видеозаписи неформальной встречи лидеров, опубликованной изданием Euronews, передает eurointegration.com.ua

В разговоре с другими лидерами G7 Мелони говорит, что хочет выпить кофе. На это канцлер Германии Фридрих Мерц в шутку спрашивает, не хочет ли она к напитку ещё сигарету.

"Нет, я бросила", – отвечает премьер-министр Италии.

На это президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен восклицает "Браво!". От других присутствующих лидеров также раздаются одобрительные возгласы.

Глава итальянского правительства рассказала, что бросила курить месяц назад. После этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер обратился к президенту Евросовета Антониу Коште с вопросом, когда тот бросил курить.

"Я бросил в 2005 году… Никогда не возвращался к этому. 21 год назад", – ответил Кошта.


Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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