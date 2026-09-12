Масштабный сбой в работе аэропортов Великобритании вызван военным самолетом.

Сбой в управлении воздушным движением Великобритании, из-за которого 8–9 сентября в стране были отменены или задержаны более 2,1 тыс. рейсов, был вызван военным самолетом.

Как показало расследование, проведенное Financial Times (FT), и как подтвердили изданию четыре источника, некий истребитель передал некорректные данные плана полета в службу управления воздушным движением (NATS).

Автоматическая система обработки планов полетов NATS не распознала ошибку и зависла. Вслед за ней перестала отвечать резервная система. Восстановить работу систем не получалось на протяжении нескольких часов. В результате пришлось отменять и переносить рейсы, из-за чего в аэропортах застряли сотни тысяч пассажиров, которым приходилось спать на полу. В некоторых случаях ожидание перенесенных рейсов растягивалось на 8–10 часов. Восстановить работу британских аэропортов полностью удалось только через два дня.

По факту масштабного сбоя начало собственное расследование управление гражданской авиации. Его результат будет опубликован через полгода.

Учитывая, что в августе 2023 года в работе британских аэропортов произошел похожий сбой, представители пассажирской авиаиндустрии Великобритании призывают к отставке главы NATS Мартина Рольфа. В ближайшее время он должен представить доклад с точными данными о причинах сбоя.