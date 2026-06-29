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euronews.com logoeuronews
29 Июня 2026, 22:00
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«Майкл» обгоняет «Оппенгеймера» и становится самым кассовым байопиком в истории

Биографический фильм о Майкле Джексоне, вышедший в этом году, стал самым кассовым музыкальным байопиком, обойдя «Богемскую рапсодию» 2018 года.

«Майкл» обгоняет «Оппенгеймера» и становится самым кассовым байопиком в истории.
«Майкл» обгоняет «Оппенгеймера» и становится самым кассовым байопиком в истории.

Байопик о Майкле Джексоне Антуана Фукуа стал самым кассовым байопиком в истории кино, собрав по всему миру 977,4 млн долларов и обогнав удостоенный «Оскара» фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер», пишет euronews.com

«Оппенгеймер» собрал 975,8 млн долларов в мировом прокате, по данным Box Office Mojo, и в итоге завоевал семь премий «Оскар», включая награды за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль и лучшую мужскую роль второго плана.

В начале этого месяца Michael обошёл Bohemian Rhapsody, став самым кассовым музыкальным байопиком. Сейчас, на десятой неделе проката, планка в 1 млрд долларов кажется лишь вопросом времени.

Вышедший в апреле 2026 года Michael рассказывает о пути Майкла Джексона от детской славы в составе The Jackson 5 до звания «короля поп-музыки». Несмотря на успех в прокате, фильм подвергся жёсткой критике за то, что обходит стороной самые проблемные аспекты жизни Джексона.

Резкая реакция на фильм связана прежде всего с тем, что он игнорирует обвинения в сексуальном насилии над детьми, выдвинутые против артиста ещё до его смерти в 2009 году. По данным СМИ, в одной из ранних версий сценария эти обвинения затрагивались, однако юристы, представляющие наследников Джексона, заблокировали её в пользу более ориентированного на массового зрителя подхода. Это привело к затяжным досъёмкам, которые, как сообщается, финансировались наследниками Джексона.

По сообщениям, уже готовится сиквел Michael, и глава студии Lionsgate Адам Фогельсон рассказал, что съёмки второй части могут начаться уже в этом году или в 2027-м.

Отвечая на вопрос о том, что может войти в сиквел, Фогельсон в качестве примера назвал выступление Джексона в перерыве Супербоула 1993 года.

Когда его спросили, будет ли продолжение затрагивать выдвинутые против Джексона обвинения, он ответил: «Это очень сложный вопрос, и я не уверен, что я тот человек, который должен на него отвечать, или что сейчас подходящий момент».

Источник
euronews.com logoeuronews
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