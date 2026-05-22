epravda
22 Мая 2026, 19:52
МАГАТЭ: ЗАЭС уже два месяца работает только на одной линии питания

Запорожская АЭС на протяжении двух месяцев зависит от одной линии внешнего электроснабжения. Об этом говорится в отчете генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

С момента отключения главной линии 750 кВ "Днепровская" 24 марта ЗАЭС получает питание только от резервной линии 330 кВ "Феросплавная-1". За это время на объекте произошло три случая отключения внешнего электроснабжения, передает epravda.com.ua

Станция также сообщила МАГАТЭ в четверг о сбое связи на одной из своих станций радиационного мониторинга за пределами площадки, но заявила, что причина этой проблемы еще не установлена.

Несколько станций радиационного мониторинга на территории и за пределами площадки продолжают ежедневно предоставлять данные радиационного мониторинга в МАГАТЭ.

