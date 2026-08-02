МАГАТЭ: ЗАЭС снова потеряла внешнее электроснабжение.

Как заявили в МАГАТЭ, Запорожская АЭС, контролируемая Россией, в 23-й раз с начала полномасштабной войны в Украине потеряла внешнее электроснабжение. ЗАЭС несколько часов работала на аварийных дизельных генераторах.

Запорожская АЭС в 23-й раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину лишилась внешнего электроснабжения. Об этом в субботу, 1 августа, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, пишет dw.com

По его словам, резервное питание систем охлаждения реакторов и других критически важных объектов станции почти два часа обеспечивали аварийные дизельные генераторы. В МАГАТЭ пока не могут назвать причину отключения последней оставшейся линии внешнего электроснабжения.

Накануне организация заявляла об усилении военной активности вблизи ЗАЭС и города Энергодар, где проживает значительная часть ее персонала. МАГАТЭ также зафиксировало на электростанции длительные отключения интернета и проблемы с водоснабжением, что, как следует из заявления организации, создает дополнительные угрозы для ядерной безопасности.

С апреля 2022 года ЗАЭС находится на оккупированной ВС РФ части Украины и контролируется российскими военными.

Greenpeace: РФ пытается подключить ЗАЭС к аннексированным территориям

По оценке Greenpeace в Украине, аналитики которой проанализировали снимки со спутника, российские власти продолжают строить высоковольтную линию электропередачи вдоль трассы М18, которая соединяет Мелитополь с Геническом (оба города находятся под контролем ВС РФ). В организации считают, что такая инфраструктура может позволить РФ подключить ЗАЭС к энергосистеме аннексированных украинских территорий, включая Крым, а также южных регионов России.

Как заявил специалист по ядерной энергетике Greenpeace Украина Ян Ванде Путте, "Росатом" рассматривает ЗАЭС как более дешевую альтернативу строительству новых ядерных реакторов в Ростовской области и Краснодарском крае.

Тем не менее, как следует из отчета, серия ударов украинских беспилотников по электроподстанции в Геническе в начале июля 2026 года временно нарушила планы по подключению ЗАЭС к российским энергосистемам.