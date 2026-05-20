theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
20 Мая 2026, 21:36
2 363
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Мадьяр хочет расширить состав "Вышеградской четверки"

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что стремится возобновить работу формата Вышеградской группы, в которую также входят Польша, Чехия и Словакия, и пригласить туда новых членов.

Мадьяр хочет расширить состав &#34;Вышеградской четверки&#34;.
Мадьяр хочет расширить состав "Вышеградской четверки".

Об этом он сказал в ходе своего визита в Варшаву, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на politico.eu

Формат "Вышеградской четверки" был основан в 1991 году как платформа для продвижения интересов стран Центральной Европы в ЕС.

В то же время в последние годы группа потеряла дипломатический вес из-за острых внутренних разногласий, в частности между пророссийским экс-премьером Венгрии Виктором Орбаном и проевропейским главой польского правительства Дональдом Туском.

Новый премьер-министр Венгрии стремится сосредоточиться на восстановлении работы группы и ее возможном расширении.

"Вышеградская группа может восстановить свою жизненную силу и влияние в Европейском союзе. Я лично готов к тому, чтобы мы расширили это сотрудничество, включив в нее другие страны", – сказал Мадьяр во время совместной с Туском пресс-конференции в Польше.

По его словам, расширенный формат может включать страны Северной Европы, а также Австрию, Хорватию, Словению, Румынию, или страны Западных Балкан.

Мадьяр также заявил, что Венгрия может попытаться организовать саммит Вышеградской группы в Будапеште до конца июня. Эту идею приветствовал его польский коллега.

"Я буду более чем счастлив. Я много-много лет ждал этого момента, чтобы снова сесть за один стол с венгром, словаком и чехом, чтобы обсудить, что мы можем сделать вместе для наших народов и в Европе", – сказал Туск.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте