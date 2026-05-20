Мадьяр хочет расширить состав "Вышеградской четверки".

Об этом он сказал в ходе своего визита в Варшаву, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на politico.eu

Формат "Вышеградской четверки" был основан в 1991 году как платформа для продвижения интересов стран Центральной Европы в ЕС.

В то же время в последние годы группа потеряла дипломатический вес из-за острых внутренних разногласий, в частности между пророссийским экс-премьером Венгрии Виктором Орбаном и проевропейским главой польского правительства Дональдом Туском.

Новый премьер-министр Венгрии стремится сосредоточиться на восстановлении работы группы и ее возможном расширении.

"Вышеградская группа может восстановить свою жизненную силу и влияние в Европейском союзе. Я лично готов к тому, чтобы мы расширили это сотрудничество, включив в нее другие страны", – сказал Мадьяр во время совместной с Туском пресс-конференции в Польше.

По его словам, расширенный формат может включать страны Северной Европы, а также Австрию, Хорватию, Словению, Румынию, или страны Западных Балкан.

Мадьяр также заявил, что Венгрия может попытаться организовать саммит Вышеградской группы в Будапеште до конца июня. Эту идею приветствовал его польский коллега.

"Я буду более чем счастлив. Я много-много лет ждал этого момента, чтобы снова сесть за один стол с венгром, словаком и чехом, чтобы обсудить, что мы можем сделать вместе для наших народов и в Европе", – сказал Туск.