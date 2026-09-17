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nv.ua logonv
17 Сентября 2026, 23:45
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Мадьяр анонсировал проверки активов венгерских политиков за последние 20 лет

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что правительство внесет в парламент законопроект, который позволит налоговым органам проверять состояние политиков, в частности за период до 20 лет.

Мадьяр анонсировал проверки активов венгерских политиков за последние 20 лет.
Мадьяр анонсировал проверки активов венгерских политиков за последние 20 лет.

По словам Мадьяра, законопроект предусматривает проверки со стороны Национального управления налогов и таможни (NAV). Ведомство сможет устанавливать, соответствуют ли активы и образ жизни политиков их задекларированным доходам и декларациям об имуществе, передает nv.ua со ссылкой на dailynewshungary.com

Проверки могут охватывать период до 20 лет назад. Они коснутся действующих политиков, а также лиц, чьи полномочия истекли в течение последних пяти лет.

Кроме того, под проверку могут попасть активы людей, проживающих вместе с политиками.

Инициатива будет распространяться, в частности, на депутатов парламента, премьер-министров, министров и государственных секретарей.

Мадьяр также отметил, что в случае выявления признаков уголовного правонарушения следователи будут передавать информацию органам, ответственным за возвращение и защиту активов, в прокуратуру или полицию.

Если в ходе проверки будет выявлена неуплата налогов на сумму не менее 5 млн форинтов, налоговая служба сможет обнародовать имя и должность нарушителя, а также сумму налоговой задолженности.

16 сентября бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил недавно созданный антикоррупционный орган с тайной полицией коммунистической эпохи. В ответ Петер Мадьяр заявил, что подобные утверждения могут быть расценены как «насилие в отношении государственного служащего».

Мадьяр назвал «беспрецедентным» тот факт, что бывший глава правительства угрожает следователям, полицейским и прокурорам за выполнение законных процедур.

Обращаясь к депутатам от партии Фидес, он заявил, что расследования будут проводиться «против вас, ваших олигархов, преступников и мафиози».

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Источник
nv.ua logonv
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