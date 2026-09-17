Мадьяр анонсировал проверки активов венгерских политиков за последние 20 лет.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что правительство внесет в парламент законопроект, который позволит налоговым органам проверять состояние политиков, в частности за период до 20 лет.

По словам Мадьяра, законопроект предусматривает проверки со стороны Национального управления налогов и таможни (NAV). Ведомство сможет устанавливать, соответствуют ли активы и образ жизни политиков их задекларированным доходам и декларациям об имуществе, передает nv.ua со ссылкой на dailynewshungary.com

Проверки могут охватывать период до 20 лет назад. Они коснутся действующих политиков, а также лиц, чьи полномочия истекли в течение последних пяти лет.

Кроме того, под проверку могут попасть активы людей, проживающих вместе с политиками.

Инициатива будет распространяться, в частности, на депутатов парламента, премьер-министров, министров и государственных секретарей.

Мадьяр также отметил, что в случае выявления признаков уголовного правонарушения следователи будут передавать информацию органам, ответственным за возвращение и защиту активов, в прокуратуру или полицию.

Если в ходе проверки будет выявлена неуплата налогов на сумму не менее 5 млн форинтов, налоговая служба сможет обнародовать имя и должность нарушителя, а также сумму налоговой задолженности.

16 сентября бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил недавно созданный антикоррупционный орган с тайной полицией коммунистической эпохи. В ответ Петер Мадьяр заявил, что подобные утверждения могут быть расценены как «насилие в отношении государственного служащего».

Мадьяр назвал «беспрецедентным» тот факт, что бывший глава правительства угрожает следователям, полицейским и прокурорам за выполнение законных процедур.

Обращаясь к депутатам от партии Фидес, он заявил, что расследования будут проводиться «против вас, ваших олигархов, преступников и мафиози».