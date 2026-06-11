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tsn.ua logotsn
11 Июня 2026, 21:18
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Люди, живущие дольше всех, рассказали о секрете долголетия без спортзалов

Люди, которые живут дольше всего, редко занимаются спортом. Исследователи объяснили, почему ключом к долголетию может являться ежедневная природная активность.

Люди, живущие дольше всех, рассказали о секрете долголетия без спортзалов.
Люди, живущие дольше всех, рассказали о секрете долголетия без спортзалов.

Люди, которые живут дольше всего, обычно не бегают марафоны, не занимаются тяжелой атлетикой и не соблюдают сложные фитнес-программы. Их долголетие часто связывают с местами, где движение является естественной частью повседневной жизни — ходьбой, садоводством и рельефом местности с постоянными подъемами и спусками. Об этом идет речь в материале spacedaily, передает tsn.ua

Исследователи предполагают, что самая эффективная «антивековая стратегия» может быть не в спорте как таковом, а в постоянной, но незаметной активности в течение дня.

Одним из классических примеров является Сардиния, где пастухи ежедневно проходят значительные расстояния по горным тропам. Так, 75-летний пастух Тонино Тола, которого изучали во время исследований так называемых «голубых зон», ежедневно преодолевал по меньшей мере несколько миль, ухаживая за отарами, огородом и помогая соседям.

Важно, что такая активность не рассматривается как тренировка. Это просто образ жизни — движение, связанное с ежедневными делами: уход за животными, работа на земле, бытовые обязанности и помощь другим.

Подобные модели поведения зафиксированы и в других регионах с высокой продолжительностью жизни — на Окинаве, в Икарии, на полуострове Никойя и в обществе адвентистов в Лома-Линди. Во всех этих местах физическая активность распределена в течение всего дня и почти никогда не выглядит структурированной тренировки.

Что показывают исследования

Согласно анализам, на которые ссылаются исследователи, пожилые люди в «голубых зонах» не выполняют классических рекомендаций по спорту, таких как 150 минут умеренных нагрузок в неделю. Вместо этого они постоянно находятся в движении — короткими, но регулярными эпизодами активности.

Специалисты отмечают, что такая модель может быть даже эффективнее традиционных тренировок, особенно для обмена веществ и сердечно-сосудистой системы. Длительное сиденье даже с ежедневным спортом не полностью компенсирует негативное влияние малоподвижного образа жизни.

Отдельное внимание исследователи уделяют садоводству — оно сочетает физическую нагрузку с координацией движений и постоянной вовлеченность, что дополнительно влияет на здоровье и долголетие.

Не только об «идеальных» примерах

В то же время ученые предостерегают: концепция «голубых зон» не однозначна. Некоторые исследования подвергают сомнению точность данных о рекордной продолжительности жизни в отдельных регионах из-за возможных статистических и документальных погрешностей.

Однако даже критики признают: сам принцип — регулярное движение в течение дня вместо коротких интенсивных тренировок имеет научное подтверждение в других независимых исследованиях.

Что это значит для современных людей

Для большинства людей, живущих в городах, заключение достаточно простое: ключ к долголетию может быть не в интенсивных тренировках, а в уменьшении длительного сидения и увеличении естественной активности.

Ходьба, лестница вместо лифта, работа в саду, короткие перемещения в течение дня — все это формирует другой тип физической активности, который постепенно может оказать значительное влияние на здоровье.

Источник
tsn.ua logotsn
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