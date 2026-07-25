Секрет бессмертия раскрыт: люди смогут жить до 190 лет.

В недавнем исследовании ученые обнаружили предельный срок человеческой жизни, и считают, что в будущем мы сможем дожить до 190 лет.

Столетиями ученые по всему земному шару пытаются разгадать секрет бессмертия. Одним из ключевых биологических процессов, связанных со старением — накопление случайных мутаций в человеческой ДНК, пишет Daily Mail, передает focus.ua

Даже если бы люди научились лечить все остальные признаки старения, эти крошечные "соматические мутации" все равно медленно снижали бы функциональность человеческого организма. Недавно ученым удалось точно определить предел человеческой жизни.

Плохие новости — люди никогда не смогут жить вечно, однако продолжительность жизни может быть значительно увеличена — в среднем люди могут дожить от 150 до 190 лет. Отметим, что это почти вдвое выше средней продолжительности людей сегодня.

По мере взросления человеческие тела подвергаются бесчисленным видам износа, которые в совокупности называют старением. На биологическом уровне эти процессы варьируются от укорочения "колпачков" на нитях ДНК, называемых теломерами, до потери клетками способности выводить отходы.

Отметим, что изначально ученые не пытались выяснить предел человеческой жизни, но хотели выяснить, как все эти процессы способствуют старению. Результаты показали, что в любом сценарии один процесс неизбежно приведет к смерти, в то время как остальные признаки старения поддаются лечению.

Речь идет о процессе накопления "соматических мутаций" — крошечные ошибки, которые могут возникнуть в нашей ДНК каждый раз, когда клетка делится. Человеческие клетки умеют искать и исправлять ошибки, но они не идеальны. По словам ученых, большинство мутаций безвредны, но порой это может привести к опасным изменениям, вызывающим рак. Сами по себе эти виды рака могут быть смертельными, но даже если бы медицина могла сдерживать развитие рака, сами мутации в конечном итоге стали бы фатальными.

Теперь ученые создали модель старения человека на основе исключительно соматических мутаций. Эта модель оценивает, как этот процесс сам по себе влияет на продолжительность жизни, медленно истощая клетки в тканях. Результаты показывают, что если бы медицина могла справиться со всеми факторами, кроме этих соматических мутаций, средняя продолжительность жизни составляла бы от 146 до 194 лет, в зависимости от используемой модели. Но результаты также четко указывают на то, что люди никогда не смогут жить вечно, как бы мы не пытались.

Ученые не ожидают, что люди начнут жить так долго в ближайшее время, их данные показывают некоторые области, где лечение может быть наиболее эффективным. Однако в будущем мы, вероятно, сможем достичь этого предела. Однако эти результаты предполагают, что стремление к бессмертию медицинскими средствами может оказаться тупиком.