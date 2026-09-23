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23 Сентября 2026, 13:22
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Литва, Латвия и Эстония попросили Еврокомиссию выделить €500 млн на защиту от дронов

Литва, Латвия и Эстония попросили Еврокомиссию (ЕК) срочно выделить им €500 млн для усиления защиты от беспилотников. Соответствующее письмо направили главы Минобороны трех стран.

Литва, Латвия и Эстония попросили Еврокомиссию выделить €500 млн на защиту от дронов.
Литва, Латвия и Эстония попросили Еврокомиссию выделить €500 млн на защиту от дронов.

Обращение к главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен подписали литовский министр Робертас Каунас, а также его латвийский и эстонский коллеги Райвис Мелнис и Мартин Херем, пишет iltalehti.fi

Балтийские страны ожидают, что ответ будет положительным и придет в течение нескольких недель, отмечают источники. Там надеются, что средства ЕС удастся выделить уже в 2026 году.

Необходимость дополнительного финансирования страны обосновали «возросшей угрозой со стороны России». Они считают, что Москва может нанести удар беспилотниками по восточному флангу НАТО, чтобы проверить готовность альянса задействовать 5-ю статью Североатлантического договора.

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