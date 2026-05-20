Лиссабон возглавил мировой рейтинг лучших городов для жизни экспатов.

Рейтинг учитывает не только открытчные виды и низкие налоги, а то, что действительно важно при переезде: от здравоохранения и безопасности до доступности, социальной жизни и даже возможностей, которые дает паспорт, передает euronews.com

Сегодня, по данным Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, за пределами страны своего рождения живут более 300 миллионов человек – почти вдвое больше, чем в 1990 году.

После пандемии заметно выросло число удаленных сотрудников и цифровых кочевников, которые присоединились к потокам пенсионеров и специалистов, вынужденных переезжать по работе.

Теперь консалтинговая компания Global Citizen Solutions, специализирующаяся на вопросах резидентства и гражданства, опубликовала свой первый рейтинг самых комфортных для жизни городов мира для экспатов, оценив 35 городов на шести континентах как направления для растущего числа людей, ведущих мобильный международный образ жизни.

Аналитическое подразделение компании Global Intelligence Unit пошло дальше традиционных показателей эффективности городов и оценивало их по семи отдельным критериям.

Это были стоимость жизни, безопасность, качество воздуха, здравоохранение, простота адаптации, уровень владения английским и расширенная мобильность – то есть паспортные привилегии и свобода путешествий без виз.

Подразделение использовало открытые наборы данных и оценило каждый город по шкале от 0 до 100, при этом каждому критерию был присвоен собственный вес. Наибольший суммарный вес получили безопасность и здравоохранение, что отражает их важность при принятии решений о долгосрочном переезде.

В итоге Лиссабон занял первую строчку списка, а Амстердам расположился сразу за ним. В целом в топ-10 вошли пять европейских городов.

Топ-10 самых комфортных для жизни городов для экспатов

Лиссабон, Португалия: 88,49 из 100 Амстердам, Нидерланды: 81,97 из 100 Мельбурн, Австралия: 81,79 из 100 Вена, Австрия: 81,07 из 100 Барселона, Испания: 80,7 из 100 Сингапур: 80,58 Окленд, Новая Зеландия: 80,15 Токио, Япония: 79,78 Копенгаген, Дания: 79,57 Сеул, Южная Корея: 78,89

Подробно о трех лучших городах для экспатов

Лиссабон

Португальская столица возглавила рейтинг, показав стабильно высокие результаты по всем показателям, а не доминирование в какой-либо одной категории.

Это один из самых доступных по стоимости жизни городов рейтинга: по этому показателю он заметно дешевле, чем, например, Вена, Амстердам и Копенгаген.

Уровень владения английским здесь также высок, как и качество воздуха и показатели безопасности, которые превышают уровень во многих других европейских городах.

Еще одно преимущество Лиссабона по сравнению с другими крупными центрами на континенте – наличие нескольких легальных путей получения вида на жительство, включая программы резидентства через инвестиции и визы для цифровых кочевников, что делает город особенно привлекательным для экспатов.

Амстердам, Нидерланды

Амстердам занял второе место в рейтинге благодаря высоким оценкам по всем категориям.

Столица Нидерландов отличается высоким уровнем безопасности, развитой системой здравоохранения и чистым воздухом, а также высокой доступностью для международных жителей.

Уровень владения английским здесь оказался самым высоким среди всех европейских городов рейтинга, поэтому языковые барьеры в повседневной жизни и при решении административных вопросов часто минимальны.

Город известен ориентированностью на отказ от автомобилей: в период с 2015 по 2022 год более 70% всех поездок приходилось на пешие маршруты, велосипеды и общественный транспорт. Это хороший вариант для экспатов, мечтающих о жизни без машины.

Однако именно высокая стоимость жизни становится слабым местом Амстердама. Город входит в число самых дорогих в рейтинге, поэтому позволить себе переезд сюда могут далеко не все экспаты.

Показатель «простота адаптации» также свидетельствует о том, что социальная интеграция может занять время. Тем не менее Амстердам предлагает сбалансированную и стабильную среду для жизни – для тех, кто может себе это позволить.

Мельбурн, Австралия

Единственный неевропейский город в первой пятерке - Мельбурн. Он показал высокие результаты по нескольким ключевым категориям.

Здесь один из самых высоких в рейтинге уровней владения английским: город делит лидерство с Сингапуром, Оклендом и Ванкувером, а также считается одним из самых чистых в списке.

Австралийский город предлагает высококачественное здравоохранение, устойчивое управление и развитую городскую инфраструктуру. На практике все это обеспечивает высокий уровень жизни, и Мельбурн остается особенно популярным среди экспатов, переезжающих из других англоязычных стран.

Слабее всего город выглядит по показателю безопасности: он сравнительно ниже, чем в европейских городах, и это считается главным минусом при в целом очень сбалансированном профиле.