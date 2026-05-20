Лэндри: США хотят видеть Гренландию независимой страной.

"Я считаю, что существует несколько невероятных возможностей, которые действительно могли бы привести гренландцев из зависимости к независимости", - сказал Лэндри. По его словам, президент Соединенных Штатов "хотел бы видеть Гренландию экономически независимой". Лэндри также подчеркнул, что считает сценарий, при котором Гренландия становится независимой страной, вполне возможным, передает dw.com

17 мая Лэндри прибыл с первым официальным визитом в Гренландию. В декабре 2025 года Дональд Трамп назначил его спецпосланником по вопросам гренландско-американских отношений. Республиканец принимает участие в экономическом форуме Future Greenland 2026, который проводится для привлечения инвестиций в регион.

Как заявил глава правительства арктического острова Йенс-Фредерик Нильсен после встречи с Лэндри в понедельник, 18 мая, позиция президента США по контролю над Гренландией не изменилась.

По данным газеты The New York Times, между правительствами США, Гренландии и Дании продолжаются конфиденциальные переговоры. Они начались после того, как в конце января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте убедил Трампа отказаться от планов силового захвата Гренландии.

В частности, США пытаются изменить военное соглашение с Гренландией и обеспечить своим войскам бессрочное пребывание на арктическом острове, даже если он обретет независимость, пишет издание со ссылкой на чиновников в Вашингтоне, Копенгагене и в Гренландии.