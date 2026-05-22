22 Мая 2026, 10:24
11 191
Крупнейший в Британии город после Лондона впервые возглавил мэр-мусульманин

Второй по населению город Великобритании после Лондона Бирмингем впервые в истории возглавил мэр-мусульманин — выходец из Пакистана Закир Чаудхри.

Об этом сообщается на официальном сайте городского совета Бирмингема.

Телеканал Geo News сообщил, что во время церемонии вступления Чаудхри в должность мэра в зале городского совета появился мусульманский капеллан, который прочитал молитву о благополучии и успехе нового главы города.

Бирмингем за последние десятилетия заметно изменился из-за масштабной иммиграции. Значительную часть населения города сейчас составляют выходцы из Южной Азии и представители мусульманской общины.

Столицу Великобритании Лондон также возглавляет мэр-мусульманин пакистанского происхождения Садик Хан. 

