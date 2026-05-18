Крупнейший лоукостер Европы не прогнозирует массовых отмен рейсов летом.

Несмотря на положительный прогноз, авиакомпания предупредила, что туристы, которые будут бронировать билеты позже в этом году, могут столкнуться с более высокими тарифами, передает eurointegration.com.ua

"Спрос остается высоким, но люди откладывают бронирование на более поздний срок, поэтому у нас нет той предсказуемости, которая обычно есть у нас на июль-сентябрь. Бронирования на ближайшее время идут хорошо, но если люди тянут, им придется платить более высокие тарифы", – сказал Сораган.

Ryanair также пересмотрела свой прогноз относительно летних цен на авиабилеты. Если раньше компания ожидала умеренного роста тарифов в пик сезона, то теперь прогнозирует, что цены в целом останутся на уровне прошлого лета.

В компании объяснили, что Европа сейчас хорошо обеспечена авиатопливом благодаря поставкам из Западной Африки, Норвегии и США.

Кроме этого, авиакомпания сообщила о рекордной прибыли после уплаты налогов: 2,26 млрд евро за финансовый год, завершившийся в марте.

Однако Ryanair пока отказалась обнародовать финансовый прогноз на 2027 год из-за рисков, связанных с ценами на топливо, экологическими налогами и ростом расходов на зарплаты.