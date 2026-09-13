Демократы готовят масштабные расследования в отношении Трампа в случае победы на выборах.

Они планируют расследовать состояние Трампа, бизнес семьи и политику администрации в случае возвращения большинства в Палате представителей. Белый дом готовит блокирование расследований.

Демократы в США готовят план расследований в отношении Дональда Трампа и его администрации на случай возвращения большинства в Палате представителей после ноябрьских промежуточных выборов. Среди потенциальных тем - обогащение президента и его семьи, реорганизация федерального правительства и преследование политических оппонентов. Об этом сообщает The Washington Post, передает unn.ua

"Демократы в Палате представителей с нетерпением готовятся воспользоваться властью, которой у них еще нет. Демократы, имеющие все шансы вернуть себе большинство на промежуточных выборах в ноябре, - и учитывая, что за несколько дней, оставшихся до конца сессии, осталось мало официальных дел, - сосредоточили свое внимание на разработке повестки дня в сфере подотчетности, которая в следующем году привлекла бы внимание к президенту Дональду Трампу, его администрации и его семье", - пишет издание.

Издание побеседовало с 12 членами и сотрудниками Демократической партии, которые могут возглавить комитеты в случае возвращения партии к власти. Они планируют проверять бизнес-проекты Трампа, его юридические действия, политику администрации и обстоятельства роста состояния президента во время пребывания на посту.

"Коррупции и мошенничества так много, что для надлежащего проведения расследований демократам понадобится вся Палата представителей. Мы все это говорим", - сказал член Палаты представителей Роберт Гарсия.

Впрочем, по словам издания, некоторые демократы, работавшие над расследованиями Трампа во время его первого президентского срока, призывают коллег не делать преждевременных заявлений об их результатах. В то же время Белый дом отверг планы демократов, а его представители готовят стратегию для блокирования возможных расследований в случае изменения большинства в Палате представителей.

"У демократов нет никакого плана улучшить жизнь американского народа, у них есть лишь планы препятствовать и безосновательно атаковать повестку президента Трампа, основанную на здравом смысле", - заявила пресс-секретарь Белого дома Оливия Вейлз.

По словам издания, одним из главных направлений будущих расследований может стать рост благосостояния Трампа и его семьи во время пребывания президента у власти.

"Демократы закладывают основу для расследования того, как Трамп и его семья богатеют, пока он находится у власти. Комитет Гарсии запустил систему отслеживания доходов семьи Трампов от криптовалюты и иностранных сделок, подсчитав, что Трамп присвоил 2,25 миллиарда долларов от иностранных платежей в первый год своего второго срока", - пишет издание.

Кроме того, по имеющимся данным, представитель Джейми Раскин (демократ от штата Мэриленд), который в случае победы демократов может возглавить Судебный комитет Палаты представителей, запросил дополнительную информацию об инвестициях венчурных компаний 1789 Capital и American Ventures, связанных с Дональдом Трампом-младшим и Эриком Трампом.

"Расследование Раскина будет охватывать компании, в которые инвестировали сыновья Трампа и которые получили государственные контракты или благоприятную политику со стороны администрации. Среди других целей демократов - соглашение Трампа с Налоговым управлением США, которое защищает его семью и бизнес от будущих проверок; его платформу социальных сетей Truth Social, продающую быстрый доступ к его публикациям; и деловые операции его зятя Джареда Кушнера", - пишет издание.

Согласно финансовому отчету, президент США получил почти 800 млн долларов от криптопроекта World Liberty Financial и 635 млн от продажи мемкоинов. Это стало его крупнейшим источником дохода.