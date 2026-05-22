Крит признан одним из лучших гастрономических направлений 2026 года.

По мнению National Geographic, еда на острове - это не просто «средство к существованию», пишет euronews.com

Крит, где растет до 40 миллионов оливковых деревьев, - первое европейское направление в рейтинге. Сочетание гор, моря и обилия солнца сформировало остров, богатый фруктами, овощами и одним из лучших в мире сортов оливкового масла первого отжима.

Так, горох и спаржу обычно собирают ранней весной; фасоль, огурцы и баклажаны - с мая; помидоры, картофель и тыквенные - все лето; морковь, свеклу и авокадо - зимой.

«И это лишь небольшой пример», - отмечает сайт Discover Greece. «Этот остров никогда не перестает удивлять».

Вообще, самому крупному греческому острову приписывают создание основы научно обоснованной средиземноморской диеты, которая делает ставку на растительную пищу и ограничивает переработанные продукты ради здоровья.

В этом году Крит получил статус одного из Европейских регионов гастрономии по версии Международного института гастрономии, культуры, искусств и туризма. Считается, что чем глубже путешественники уходят вглубь острова и в более удаленные места, тем аутентичнее становится их знакомство с местной кухней.

Что касается молочных продуктов, у Крита есть еще одно секретное оружие - «стака», топленое масло из овечьих или козьих сливок.

Поклонники сыра тоже не останутся разочарованными: в деликатесных лавках и супермаркетах острова полки ломятся от разнообразия - от мизитры до пихтогало и ксигало.

Сыр мизитра, например, является ключевым ингредиентом буреки - фирменного блюда портового города Ханья. Это запеканка из слоев картофеля, кабачков или, зимой, тыквы, самого сыра и мяты.

И стака, и местные сыры придают вкус креатотурте - мясному пирогу из отварной козлятины или баранины, где мясо выкладывают слоями с мятой, пряностями, стакой и сыром.

Не одна лишь Франция славится любовью к улиткам. На Крите этими моллюсками наслаждаются как минимум с 3000 года до н. э.; одно из самых известных блюд острова - хохлио бубуристи. Улиток обжаривают на сковороде в оливковом масле с розмарином и уксусом и подают с отварной дикой зеленью.

У путешественников со слабостью к сладкому критские сыры тоже не останутся без внимания. Например, калитсуния лихнаракья - это нежные пирожки из теста с начинкой из сыра вроде мизитры, пропитанные корицей и медом, сладкая вариация на тему местных гастрономических традиций.