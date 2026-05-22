theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
22 Мая 2026, 22:30
4
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Крит признан одним из лучших гастрономических направлений 2026 года

Журнал National Geographic включил Крит в список лучших гастрономических направлений мира, а остров официально назван Европейским регионом гастрономии 2026 года.

Крит признан одним из лучших гастрономических направлений 2026 года.
Крит признан одним из лучших гастрономических направлений 2026 года.

По мнению National Geographic, еда на острове - это не просто «средство к существованию», пишет euronews.com

Крит, где растет до 40 миллионов оливковых деревьев, - первое европейское направление в рейтинге. Сочетание гор, моря и обилия солнца сформировало остров, богатый фруктами, овощами и одним из лучших в мире сортов оливкового масла первого отжима.

Так, горох и спаржу обычно собирают ранней весной; фасоль, огурцы и баклажаны - с мая; помидоры, картофель и тыквенные - все лето; морковь, свеклу и авокадо - зимой.

«И это лишь небольшой пример», - отмечает сайт Discover Greece. «Этот остров никогда не перестает удивлять».

Вообще, самому крупному греческому острову приписывают создание основы научно обоснованной средиземноморской диеты, которая делает ставку на растительную пищу и ограничивает переработанные продукты ради здоровья.

В этом году Крит получил статус одного из Европейских регионов гастрономии по версии Международного института гастрономии, культуры, искусств и туризма. Считается, что чем глубже путешественники уходят вглубь острова и в более удаленные места, тем аутентичнее становится их знакомство с местной кухней.

Что касается молочных продуктов, у Крита есть еще одно секретное оружие - «стака», топленое масло из овечьих или козьих сливок.

Поклонники сыра тоже не останутся разочарованными: в деликатесных лавках и супермаркетах острова полки ломятся от разнообразия - от мизитры до пихтогало и ксигало.

Сыр мизитра, например, является ключевым ингредиентом буреки - фирменного блюда портового города Ханья. Это запеканка из слоев картофеля, кабачков или, зимой, тыквы, самого сыра и мяты.

И стака, и местные сыры придают вкус креатотурте - мясному пирогу из отварной козлятины или баранины, где мясо выкладывают слоями с мятой, пряностями, стакой и сыром.

Не одна лишь Франция славится любовью к улиткам. На Крите этими моллюсками наслаждаются как минимум с 3000 года до н. э.; одно из самых известных блюд острова - хохлио бубуристи. Улиток обжаривают на сковороде в оливковом масле с розмарином и уксусом и подают с отварной дикой зеленью.

У путешественников со слабостью к сладкому критские сыры тоже не останутся без внимания. Например, калитсуния лихнаракья - это нежные пирожки из теста с начинкой из сыра вроде мизитры, пропитанные корицей и медом, сладкая вариация на тему местных гастрономических традиций.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте