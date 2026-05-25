Королеву Дании госпитализировали менее чем через неделю после выписки из больницы.

Об этом сообщили в королевском дворце, передает eurointegration.com.ua

"Ее Величество королева Маргрете была госпитализирована в больницу "Ригсгоспиталет" и прошла лечение после того, как компьютерная томография выявила большой тромб в области бедра, образовавшийся в результате предыдущего падения", – говорится в сообщении.

Ожидается, что королева Маргрете пробудет в больнице несколько дней.

"Учитывая обстоятельства, Ее Величество чувствует себя хорошо", – отметили в королевском дворце.

Госпитализация королевы произошла менее чем через неделю после выписки из больницы.

Перед этим ей провели процедуру ангиопластики (малоинвазивная операция, которую назначают при сужении или закупорке артерий и вен), после того как ее госпитализировали из-за болей в груди.

Королеву Маргрете несколько раз госпитализировали в течение последних лет. 16 апреля ей исполнилось 86 лет.