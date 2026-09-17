Король Чарльз призвал руководителей ИИ-компаний взять технологию под контроль.

Король Чарльз III призвал лидеров отрасли найти способы контроля над искусственным интеллектом.

Открывая созванный им же саммит в Великобритании, он назвал темпы развития ИИ «одновременно интригующими и вызывающими глубокую обеспокоенность», передает nv.ua со ссылкой на cnn.com

Король Карл предупредил руководителей компаний, занимающихся искусственным интеллектом, о рисках попадания технологий в руки злоумышленников. Он призвал срочно усилить меры предосторожности

«Существует настоятельная необходимость должным образом оценить экзистенциальные угрозы, связанные с тем, что такие технологии могут попасть не в те руки и быть использованы таким образом, который приведет к катастрофическим последствиям. Разве нам не нужны действенные механизмы контроля, пока еще не поздно?» — спросил он у присутствующих.

Монарх обратился к руководителям Nvidia, Google DeepMind, OpenAI, Anthropic и других компаний, присутствовавших на саммите.

«Те, кто создал эти технологии, все чаще предупреждают, что ИИ может обрести опасные возможности — вплоть до способности лишать жизни. Ваша задача — не просто развивать технологии, а гарантировать, что они и впредь будут надежно служить человечеству, обществу и окружающему миру», — добавил Чарльз.

Король Чарльз также признал огромный потенциал искусственного интеллекта, в частности в медицине. Он призвал участников саммита по ИИ обсудить пути использования этой технологии «во благо».