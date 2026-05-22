22 Мая 2026, 17:32
Концерт Рики Мартина в Черногории сорвали слезоточивым газом

Во время открытия европейского тура Ricky Martin Live неизвестный распылил газ возле сцены.

В Черногории выступление пуэрто-риканского певца Рики Мартина пришлось остановить после инцидента со слезоточивым газом. 

Происшествие случилось 21 мая во время старта европейской части тура Ricky Martin Live. По данным представителя певца, один из зрителей распылил газ в сторону сцены, из-за чего люди начали отходить от площадки, а некоторым понадобилась помощь.

В целях безопасности артист вместе с командой покинул сцену, пока сотрудники охраны и местные власти занимались урегулированием ситуации.

Представитель певца также отметила, что команда рекомендовала не возобновлять шоу. Однако после подтверждения безопасности площадки Рики Мартин все же вернулся к зрителям и завершил концерт. Европейский тур артиста продолжится без изменений в расписании. 


