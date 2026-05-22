22 Мая 2026, 22:11
Комиссия США одобрила проект триумфальной арки Трампа в Вашингтоне

Комиссия изящных искусств США одобрила проект триумфальной арки президента Дональда Трампа, которую планируется возвести в Вашингтоне (округ Колумбия).

Общая высота сооружения, включая 18-метровую статую на вершине, по-прежнему составит 250 футов (около 76 м), что символизирует 250-летие независимости США. В окончательном проекте нет 2,5-метрового основания и четырех золотых львов, которые стояли у каждого из углов арки. По мнению Комиссии изящных искусств США, львы — это лишнее, «так как они не являются естественным видом для США», передает cnn.com

Как и планировалось, арка будет находиться в середине автомобильной развязки, соединяющей Арлингтонское национальное кладбище и мемориал Линкольну на другом берегу реки Потомак.

Источник
