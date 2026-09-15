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rbc.ua logorbc
15 Сентября 2026, 09:46
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Китай вслед за Трампом не поддерживает замедление развития ИИ

Китай отказался от предложений замедлить развитие передовых технологий искусственного интеллекта. В Пекине заявили, что ИИ продолжает стремительно развиваться, а его возможности и области применения постоянно расширяются.

Китай вслед за Трампом не поддерживает замедление развития ИИ.
Китай вслед за Трампом не поддерживает замедление развития ИИ.

В китайском МИД подчеркнули, что развитие искусственного интеллекта является общей тенденцией, которую невозможно остановить. В то же время в Пекине выступают за ответственный подход к использованию технологии, пишет rbc.ua со ссылкой на nbcnews.com

Представитель китайского внешнеполитического ведомства заявил, что странам необходимо не сдерживать развитие ИИ, а усиливать международное сотрудничество и совместно работать над рисками, возникающими из-за использования новых технологий.

В Китае считают, что искусственный интеллект может стать важным фактором экономического и технологического развития. Именно поэтому Пекин продолжает инвестировать в соответствующие технологии и развивать свои возможности в сфере ИИ.

Что предшествовало

Как известно, дискуссия о необходимости замедления развития искусственного интеллекта продолжается на фоне стремительного прогресса технологий и появления более мощных моделей.

Сторонники ограничений предупреждают о потенциальных рисках быстрого развития ИИ и призывают создать дополнительные механизмы контроля.

Однако позиция Китая свидетельствует о том, что Пекин не готов добровольно подтормаживать собственное технологическое развитие. Страна делает ставку на дальнейшее совершенствование ИИ и его использование в различных сферах.

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Источник
rbc.ua logorbc
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