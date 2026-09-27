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Point.md logoPoint
27 Сентября 2026, 15:00
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Китай отправил пару больших панд в США на десять лет

Две большие панды Пин Пин и Фу Шуан 27 сентября вылетели чартерным рейсом из китайского аэропорта Чэнду Шуанлю в зоопарк Атланты, где проведут десять лет.

Китай отправил пару больших панд в США на десять лет.
Китай отправил пару больших панд в США на десять лет.

Перед вылетом в Центре изучения и разведения больших панд в Чэнду для них устроили проводы, передает xinhuanet.com

Пин Пин — самец, родившийся 17 марта 2020 года, Фу Шуан — самка, она родилась 18 октября того же года. В материале «Синьхуа» отмечается, что первая панда хорошо лазает по деревьям, вторая — быстро находит спрятанный смотрителями корм.

24 сентября председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время государственного визита в США объявил, что Пин Пин и Фу Шуан в ближайшие дни прибудут в зоопарк Атланты. Он назвал больших панд символом дружбы между китайским и американским народами.

КНР использует передачу панд зарубежным зоопаркам как инструмент так называемой «панда-дипломатии». С 1984 года животных предоставляют другим странам по договорам, которые обычно заключают на десять лет. После окончания срока панды возвращаются назад.

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