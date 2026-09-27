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eurointegration.com.ua logoeurointegration
27 Сентября 2026, 12:15
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Кипр планирует ужесточить условия программы "золотых виз"

Кипр планирует ужесточить условия программы "золотых виз" перед вступлением в Шенгенскую зону.

Кипр планирует ужесточить условия программы "золотых виз".
Кипр планирует ужесточить условия программы "золотых виз".

Об этом заявил заместитель министра по вопросам миграции Кипра Николас Иоаннидис, передает eurointegration.com.ua

Выступая перед парламентским комитетом по контролю за государственными расходами, Иоаннидис сообщил, что за последние два года было выдано около 1 500 "золотых виз".

В настоящее время власти проводят тщательную проверку около 12 тысяч паспортов, выданных в рамках программы с 2013 года, чтобы убедиться, что их владельцы по-прежнему соответствуют необходимым требованиям.

Иоаннидис отметил, что запланированные изменения частично связаны с ожидаемым вступлением Кипра в Шенгенскую зону, что сделает программу более привлекательной для инвесторов.

Он представил рекомендации по внесению изменений министрам, ответственным за реализацию программы.

равительство также изучает, в какие сферы можно направлять средства, инвестируемые в рамках программы. Среди возможных направлений – образование, оборона и инновации.

"Нам нужны инвестиции", – заявил Иоаннидис, добавив, однако, что они должны осуществляться в контролируемых условиях.

Правительство также разрабатывает новую информационную систему, предназначенную для отслеживания граждан третьих стран на протяжении всего их пребывания на Кипре.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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