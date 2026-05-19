19 Мая 2026, 21:44
Кипр планирует начать продажи природного газа в Европу с 2028 года

Кипр ускоряет разработку собственных энергетических месторождений с целью начать продажи природного газа в Европу в 2028 году. Об этом заявил президент Республики Кипр Никос Христодулидис, выступая на заседании Совета министров.

Энергетическая стратегия имеет ключевое значение для Кипра, который, помимо освоения собственных месторождений, также продвигает электрическое соединение с Европой через Грецию, передает euronews.com

Обращаясь к правительству, Никос Христодулидис напомнил о том, что открытие первого месторождения в исключительной экономической зоне Республики Кипр было сделано в 2011 году

"Спустя 15 лет, сегодня, мы, считаю, принимаем самое важное решение, касающееся освоения природного газа", — сказал он.

Соглашения с Exxon и Eni-TotalEnergies

Никос Христодулидис также сообщил, что Кипр планирует заключить новые соглашения с энергетическими гигантами, такими как Exxon:

"Сегодня мы утверждаем план разработки и добычи на месторождении “Кронос”, а также соглашений, которые определят основные условия продажи кипрского природного газа. Это чрезвычайно важный шаг в освоении энергетических ресурсов нашей страны. Цель состоит в том, чтобы в 2028 году первый кипрский природный газ был продан в Европу через Египет. Что касается энергетики, в самое ближайшее время последуют дополнительные объявления: в сотрудничестве с Exxon мы ведем продвинутые консультации и очень скоро будем готовы объявить конкретные следующие шаги", — сказал президент Кипра.

Министр энергетики Кипра Михалис Дамиану сразу после заседания Совета министров объявил:

"Консорциум Eni – TotalEnergies в ближайшее время переходит к принятию окончательного инвестиционного решения по месторождению “Кронос”, открывая новую историческую страницу в энергетическом развитии Кипра. После почти двух десятилетий интенсивной разведывательной деятельности и значимых открытий страна делает решающий шаг от разведки к добыче, с целью, чтобы первый кипрский природный газ поступил на рынок в 2028 году. 

Развитие “Кроноса” существенно укрепляет стратегическое положение Кипра в период острых геополитических изменений. Параллельно это усиливает сеть партнерств, которую страна выстроила с такими союзниками, как Египет, Франция и Италия, еще больше укрепляя ее геостратегическое присутствие в регионе. 

Второе одобренное предложение касается основных условий соглашения о продаже природного газа с месторождения “Афродита” в блоке 12 кипрской ИЭЗ. Лицензионный консорциум Chevron, BG и NewMed Energy примет инвестиционное решение до 2027 года".

Источник
