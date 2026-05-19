Кипр планирует начать продажи природного газа в Европу с 2028 года.

Энергетическая стратегия имеет ключевое значение для Кипра, который, помимо освоения собственных месторождений, также продвигает электрическое соединение с Европой через Грецию, передает euronews.com

Обращаясь к правительству, Никос Христодулидис напомнил о том, что открытие первого месторождения в исключительной экономической зоне Республики Кипр было сделано в 2011 году

"Спустя 15 лет, сегодня, мы, считаю, принимаем самое важное решение, касающееся освоения природного газа", — сказал он.

Соглашения с Exxon и Eni-TotalEnergies

Никос Христодулидис также сообщил, что Кипр планирует заключить новые соглашения с энергетическими гигантами, такими как Exxon:

"Сегодня мы утверждаем план разработки и добычи на месторождении “Кронос”, а также соглашений, которые определят основные условия продажи кипрского природного газа. Это чрезвычайно важный шаг в освоении энергетических ресурсов нашей страны. Цель состоит в том, чтобы в 2028 году первый кипрский природный газ был продан в Европу через Египет. Что касается энергетики, в самое ближайшее время последуют дополнительные объявления: в сотрудничестве с Exxon мы ведем продвинутые консультации и очень скоро будем готовы объявить конкретные следующие шаги", — сказал президент Кипра.

Министр энергетики Кипра Михалис Дамиану сразу после заседания Совета министров объявил:

"Консорциум Eni – TotalEnergies в ближайшее время переходит к принятию окончательного инвестиционного решения по месторождению “Кронос”, открывая новую историческую страницу в энергетическом развитии Кипра. После почти двух десятилетий интенсивной разведывательной деятельности и значимых открытий страна делает решающий шаг от разведки к добыче, с целью, чтобы первый кипрский природный газ поступил на рынок в 2028 году.

Развитие “Кроноса” существенно укрепляет стратегическое положение Кипра в период острых геополитических изменений. Параллельно это усиливает сеть партнерств, которую страна выстроила с такими союзниками, как Египет, Франция и Италия, еще больше укрепляя ее геостратегическое присутствие в регионе.

Второе одобренное предложение касается основных условий соглашения о продаже природного газа с месторождения “Афродита” в блоке 12 кипрской ИЭЗ. Лицензионный консорциум Chevron, BG и NewMed Energy примет инвестиционное решение до 2027 года".