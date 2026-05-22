22 Мая 2026, 21:50
Храм, в котором 1200 лет хранился «вечный огонь» Японии, был уничтожен огнем

Разрушительный пожар уничтожил исторический зал Рейкадо в храме Дайшоин на острове Миядзима. Огонь полностью охватил деревянное здание, после чего распространился на ближайший лес.

В зале Рейкадо хранилось священное пламя, которое, по преданию, зажег буддийский монах в 806 году и которое горело непрерывно более 1200 лет, передает dailymail.com

«Неугасимый огонь» имеет огромное символическое значение: от него зажгли «Пламя мира» в Мемориальном парке мира Хиросимы, посвященном жертвам атомной бомбардировки 1945 года. Считается, что этот огонь будет гореть, пока все ядерные вооружения в мире не будут уничтожены.

Само пламя удалось спасти и перенести в безопасное место. Сейчас власти выясняют причину возгорания. Не исключено, что к пожару привел именно «вечный огонь», но полиция продолжает расследование.

