Храм, в котором 1200 лет хранился «вечный огонь» Японии, был уничтожен огнем.

В зале Рейкадо хранилось священное пламя, которое, по преданию, зажег буддийский монах в 806 году и которое горело непрерывно более 1200 лет, передает dailymail.com

«Неугасимый огонь» имеет огромное символическое значение: от него зажгли «Пламя мира» в Мемориальном парке мира Хиросимы, посвященном жертвам атомной бомбардировки 1945 года. Считается, что этот огонь будет гореть, пока все ядерные вооружения в мире не будут уничтожены.

Само пламя удалось спасти и перенести в безопасное место. Сейчас власти выясняют причину возгорания. Не исключено, что к пожару привел именно «вечный огонь», но полиция продолжает расследование.