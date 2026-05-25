25 Мая 2026, 13:08
Казахстан не будет исполнять решение суда по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

Решение суда Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), который признал право украинского «Нафтогаза» взыскать с российского «Газпрома» 1,4 миллиарда долларов, не будет исполнено на территории Казахстана.

Об этом заявил министр юстиции страны Ерлан Сарсембаев, сообщает meduza.io

В июне 2025 года Арбитражный суд Швейцарии встал на сторону «Нафтогаза» в споре с «Газпромом» из-за контракта по транзиту газа, который не был исполнен на фоне войны. 21 мая суд МФЦА признал это решение международного арбитража и разрешил «Нафтогазу» взыскать с «Газпрома» требуемую сумму на территории Казахстана.

Однако, заявил Сарсембаев, Казахстан не станет «транзитной площадкой для исполнения решений, не имеющих с ним правовой связи». «Правовые механизмы республики не предусматривают рассмотрение споров, не связанных с ее юрисдикцией, в связи с чем рассматриваемое решение суда МФЦА не будет исполнено на территории Казахстана», — добавил он.

Министр отметил, что закон ограничивает юрисдикцию суда МФЦА конкретными категориями споров, переданных ему по соглашению сторон. «Газпром» не был участником МФЦА, оспариваемая сделка не была совершена в МФЦА, и соглашения о передаче дела в суд МФЦА стороны не заключали.

Сарсембаев пояснил, что обратиться в суд вправе любое лицо, но это не всегда означает наличие у суда соответствующей юрисдикции.

Источник
meduza
