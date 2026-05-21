Картину Бэнкси продали на аукционе в США почти за $18 миллионов.

В сообщении отмечается, что итоговая цена составила $17,94 млн с учетом комиссии покупателя. Работа вошла в число самых дорогих произведений Бэнкси, проданных на аукционе, и закрепилась в топ-3 его результатов на вторичном рынке, передает wsj.com

Картина относится к серии Crude Oils («Сырая нефть») и представляет собой переосмысление классического пейзажа, дополненного фирменным мотивом Бэнкси — девочкой, выпускающей из рук воздушный шар в форме сердца. Работа была продана частному покупателю из США, чье имя не раскрывается.

Цена в $18 млн также повлияла на рейтинг самых дорогих работ художника, сместив другие крупные лоты серии Crude Oils, включая ранее проданную Sunflowers From Petrol Station («Подсолнухи с заправки»), которая ушла с торгов Christie’s в 2021 году за $14,5 млн.

Серия работ Бэнкси «Сырая нефть» была создана для его первой галерейной выставки, которая прошла в Лондоне в 2005 году. В рамках проекта художник переосмыслил классические живописные сюжеты, добавив к ним характерные сатирические элементы и узнаваемые образы, связанные с его уличным искусством.

Как пишет The Wall Street Journal, рынок работ Бэнкси прошел первое крупное испытание после раскрытия личности художника. По данным издания, результат сделки показал сохранение устойчивого спроса на произведения художника в верхнем ценовом сегменте. Согласно оценке WSJ, этот результат стал индикатором сохранения интереса коллекционеров к произведениям художника даже после изменения восприятия его персоналии на рынке искусства.