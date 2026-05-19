19 Мая 2026, 18:36
Картина Джексона Поллока продана на аукционе за рекордные $181 млн
Картина Number 7A, 1948, которую искусствоведы называют одной из первых по-настоящему абстрактных работ в истории живописи, была продана на аукционе в Нью-Йорке.
На огромном полотне длиной более трех метров — хаотичные черные потоки краски с редкими вспышками красного цвета.
Полотно находилось в частной коллекции и, по данным издания ARTnews, теперь занимает четвертое место среди самых дорогих произведений искусства, когда-либо проданных на аукционах.
Джексон Поллок был одной из центральных фигур абстрактного экспрессионизма. Его знаменитая техника «дриппинга» (drip painting) — нанесение краски на полотно брызгами — стала одной из самых узнаваемых и часто подражаемых в современном искусстве.