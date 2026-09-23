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rbc.ua logorbc
23 Сентября 2026, 09:37
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Каллас призвала к мораторию на атаки в Черном море из-за угрозы кризиса

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала договориться о моратории на атаки в Черном море.

Каллас призвала к мораторию на атаки в Черном море из-за угрозы кризиса.
Каллас призвала к мораторию на атаки в Черном море из-за угрозы кризиса.

По ее словам, это необходимо для возобновления безопасного судоходства и украинского зернового экспорта, пишет rbc.ua

Каллас сообщила, что ЕС выступает за заключение новой Черноморской зерновой договоренности, которая будет предусматривать прекращение атак в регионе.

"Мы презентуем призыв Евросоюза о заключении Черноморской зерновой договоренности с введением моратория на атаки", - сказала она.

Каллас говорит, что последствия российской агрессии ощущаются далеко за пределами Украины.

Она напомнила, что резкий рост цен на сельскохозяйственную продукцию в 2022 году продемонстрировал важность Черного моря для международной торговли, энергетической и продовольственной безопасности.

Украина остается одним из самых крупных экспортеров аграрной продукции в мире. На него приходится 15% мирового экспорта кукурузы, 10% пшеницы, 15–20% ячменя и около половины подсолнечного масла. Почти 90% этой продукции перевозится через Черноморский коридор, отметила глава дипломатии ЕС.

В то же время Каллас заявила, что с августа морской экспорт фактически остановился из-за усиления атак РФ, которые усложнили или сделали невозможным коммерческое судоходство.

Дополнительные проблемы для глобальных цепей снабжения создают конфликт в Персидском заливе и последствия климатических изменений.

"Пища никогда не должна использоваться как оружие войны", - подчеркнула Каллас.

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Источник
rbc.ua logorbc
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