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eurointegration.com.ua logoeurointegration
14 Сентября 2026, 15:21
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Каллас об ударе РФ у границы: Россия хочет запугать Европу, но мы не должны бояться

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что российский удар вблизи польской границы был "посланием западному миру".

Каллас об ударе РФ у границы: Россия хочет запугать Европу, но мы не должны бояться.
Каллас об ударе РФ у границы: Россия хочет запугать Европу, но мы не должны бояться.

Об этом Кая Каллас сообщила во время общения с журналистами перед началом Европейского арктического саммита в Финляндии, пишет eurointegration.com.ua

По словам Каллас, Европейский союз не должен поддаваться на провокации и должен продолжать поддерживать Украину.

"Вопрос в том, какой урок мы должны извлечь из этого послания? Я считаю, что мы должны действовать наоборот, – говорит Кая Каллас. – Мы должны показать, что поддерживаем Украину и не боимся, иначе Россия просто добьётся того, чего хочет, а именно – подчинения Украины. И, как я уже неоднократно отмечала, это не является их конечной целью, поэтому мы должны твердо стоять на своем".

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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