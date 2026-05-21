Израильский министр выложил видео с унижениями пропалестинских активистов.

На роликах видно, как активистов собирают на палубе, ставят на колени с завязанными за спиной руками и головами в пол.

"Они прибыли с такой гордостью, как великие герои. Посмотрите на них сейчас. Посмотрите, как они выглядят сейчас. Никакие они не герои и вообще никто. Сторонники террора", — сказал Бен-Гвир.

"Добро пожаловать в Израиль. Мы здесь хозяева", — добавил он.

Первые суда флотилии отправились из Барселоны в прошлом месяце. Организаторы кампании назвали свою акцию «гражданским вмешательством в момент эскалации насилия и гуманитарного кризиса», пишет CNN.

По мере продвижения судов к Газе израильские силовики провели серию перехватов. Представитель флотилии Дэвид Хип сообщил CNN в среду, что было перехвачено около 60 их лодок и задержано более 400 активистов.

Реакция мирового сообщества и внутри Израиля

Опубликованные ролики осудил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также глава МИД страны Гидеон Саар. Последний обвинил министра нацбезопасности в организации «позорного спектакля», которым он «сознательно нанес ущерб» государству Израиль.

На это Бен-Гвир ответил, что «в правительстве все еще есть те, кто не понял, как нужно вести себя со сторонниками терроризма», а глава МИД «должен уяснить», что «Израиль перестал быть мальчиком для битья».

Как уточняет CNN, одной из первых осудила произошедшее премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которую в Израиле считают одним из наиболее лояльных лидеров ЕС. Раскритиковали действия Бен-Гвира и премьер-министр Испании, а также министр иностранных дел Великобритании.

Канада, Португалия и Италия объявили, что вызовут представителей Израиля в своих странах в связи с инцидентом, а Франция, Ирландия и Турция также присоединились к осуждению.

К критике также присоединилась и глава евродипломатии Кая Каллас:

"Обращение с активистами Глобальной флотилии Сумуд, среди которых были граждане ЕС, было унизительным и неправильным. Поведение израильского министра Бен-Гвира неподобающе для любого, кто занимает пост в демократическом государстве".



