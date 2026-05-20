Из-за рекордного роста цен на кофе мошенники заполнили полки магазинов подделками.

Мошенники часто используют сою в качестве заменителя кофе. Соя встречается в различных формах, таких как мука или экстракты, а также обжаренные зерна, что делает ее трудноотличимой от кофе без специализированных исследований, пишет unian.net со ссылкой на wp.pl

Сообщается, что обжаренная соя имеет темный цвет и отчетливый горьковатый запах, что делает ее похожей на кофе, особенно в случае молотых или растворимых смесей. Из одного килограмма настоящего кофе можно произвести гораздо большее количество фальсифицированного товара, что позволяет сохранить внешний вид и запах, близкие к оригиналу.

Джузеппе Лавацца, представитель компании Lavazza, указал, что на европейском рынке присутствуют поддельные продукты их бренда. Несмотря на ценовое давление, компания не планирует изменять свои бленды.

"Мы никогда не меняем бленды, мы уважаем состав кофе. Мы уважаем потребителя и не хотим его обманывать", – подчеркнул Лавацца.

Стремительный рост проблемы обусловлен ситуацией на глобальном рынке сырья. Последние годы принесли рекордные скачки цен на кофе, которые в 2024 году достигли 39 процентов. Отсутствие благоприятных погодных условий в Бразилии или Вьетнаме повлияло на снижение урожая, что усугубляет эту проблему.

Аромат настоящего кофе является ключевым показателем, который отличает его от землистого запаха сои. Как объяснила Сандра Глобене из сети "Друзья Кофе", необычно светлый цвет молотого продукта может означать присутствие нежелательных наполнителей.

Важно также и то, что молотая соя быстро впитывает воду, в то время как в случае с кофе это происходит медленнее, добавила эксперт.

Аналитики указывают, что различия в подорожании молотого и растворимого кофе являются результатом меньшей доли арабики в составе второго из них. Молотый кофе оказался дороже на 30,1 процента в сравнении год к году, в то время как растворимый вырос на 15,7 процента.

При благоприятных условиях сбора урожая в Бразилии и отсутствии экстремальных погодных явлений возможны снижения цен в середине 2026 года.