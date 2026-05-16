euronews
16 Мая 2026, 21:30
7 342
Испания и Италия провели операцию против сети грабителей люксовых часов

Испанская национальная полиция при содействии Италии и Европола задержала в Неаполе 12 членов банды, грабившей туристов в Марбелье, Барселоне и Ибице. Целью преступников были дорогие часы.

Испанская Национальная полиция возглавила международную операцию против кражи часов класса люкс, завершившуюся задержанием 12 человек в Неаполе, на юге Италии. Задержанные входят в состав преступных группировок, специализирующихся на насильственных нападениях на туристов в ряде крупнейших туристических зон Испании, передает euronews.com

Операция, проведённая в сотрудничестве с итальянскими властями и координируемая Европолом, является частью более масштабного расследования, в рамках которого в разных европейских странах уже задержаны 31 человек, что подчёркивает транснациональный характер таких преступлений.

Организованные и высокоспециализированные группировки

По данным расследования, задержанные принадлежат к неаполитанским преступным группировкам, известным как «paranzas», которые занимаются кражами часов класса люкс в общественных местах. Эти банды действовали главным образом в популярных туристических направлениях, таких как Марбелья, Малага, Барселона, Ибица и Пальма-де-Майорка.

Группы, в которые обычно входили от трёх до пяти человек, имели чётко выстроенную структуру. Они планировали свои поездки в Испанию, используя поддельные документы, и организовывали логистику с помощью автомобилей, привезённых из Италии или арендованных на месте.

Оказавшись на территории Испании, злоумышленники высматривали жертв, как правило, туристов или людей с высоким уровнем доходов, в отелях, ресторанах, на пляжах и в элитных торговых районах. Прослеживая за ними часами, они совершали быстрые и жестокие налёты, срывая часы с запястья и скрываясь на мотоциклах или скутерах.

Преступный феномен, набирающий обороты в Европе

Власти отмечают, что рост стоимости часов класса люкс на международном рынке способствовал распространению такого рода преступлений в ряде европейских стран.

В ответ Испания и Италия инициировали совместную операцию с прямым вмешательством в Неаполе, городе, откуда родом многие фигуранты дела, чтобы одновременно исполнить судебные ордера, выданные испанскими судами.

Источник
euronews
