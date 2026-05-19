19 Мая 2026, 22:54
Иран складирует нефть в море: из-за блокады США танкеры превратились в хранилища

Иран начал использовать старые танкеры в качестве плавучих хранилищ для нефти, поскольку морская блокада США ограничила его возможности по экспорту сырья на Дальний Восток.

По данным организации United Against Nuclear Iran, в настоящее время в заливе находятся около 39 танкеров с иранской нефтью и нефтехимической продукцией, тогда как до вступления блокады в силу 13 апреля их было 29, передает epravda.com.ua со ссылкой на ft.com

Наибольшее скопление судов образовалось у экспортного терминала на острове Харг. Financial Times и UANI также обнаружили ещё 13 вероятных танкеров у иранского порта Чабахар в Оманском заливе.

По данным Центрального командования США, с начала блокады американские силы "перенаправили" 72 судна обратно в иранские порты и вывели из строя четыре.

По оценкам Kpler, на танкерах в регионе Ближнего Востока в настоящее время хранится 42 млн баррелей иранской сырой нефти — на 65% больше, чем в начале конфликта.

Наземные хранилища Ирана, по данным Kayrros, также увеличили запасы примерно на 10 млн баррелей, что дает Тегерану ещё несколько недель для поддержания добычи без остановки скважин.

В то же время в районе Харга с 6 по 14 мая не было зафиксировано ни одной загрузки танкера после того, как спутники зафиксировали вблизи терминала большое нефтяное пятно. Это еще больше затруднило экспорт иранской нефти на фоне ужесточения американских ограничений.

Источник
