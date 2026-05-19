Иран складирует нефть в море: из-за блокады США танкеры превратились в хранилища.

По данным организации United Against Nuclear Iran, в настоящее время в заливе находятся около 39 танкеров с иранской нефтью и нефтехимической продукцией, тогда как до вступления блокады в силу 13 апреля их было 29, передает epravda.com.ua со ссылкой на ft.com

Наибольшее скопление судов образовалось у экспортного терминала на острове Харг. Financial Times и UANI также обнаружили ещё 13 вероятных танкеров у иранского порта Чабахар в Оманском заливе.

По данным Центрального командования США, с начала блокады американские силы "перенаправили" 72 судна обратно в иранские порты и вывели из строя четыре.

По оценкам Kpler, на танкерах в регионе Ближнего Востока в настоящее время хранится 42 млн баррелей иранской сырой нефти — на 65% больше, чем в начале конфликта.

Наземные хранилища Ирана, по данным Kayrros, также увеличили запасы примерно на 10 млн баррелей, что дает Тегерану ещё несколько недель для поддержания добычи без остановки скважин.

В то же время в районе Харга с 6 по 14 мая не было зафиксировано ни одной загрузки танкера после того, как спутники зафиксировали вблизи терминала большое нефтяное пятно. Это еще больше затруднило экспорт иранской нефти на фоне ужесточения американских ограничений.