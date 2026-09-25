Иран предложил США план по открытию Ормузского пролива.

Иран предложил США семидневный план по возобновлению судоходства в Ормузском проливе и перезапуску более широких переговоров.

Тегеран передал предложение через посредников, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пишет ft.com

По словам Аракчи, при выполнении определенных условий пролив откроют в течение недели, после чего стороны возобновят переговоры о полном урегулировании конфликта.

План опирается на июньский меморандум о взаимопонимании, который предусматривал временные исключения для экспорта иранской нефти и постепенную разблокировку пролива.

Ранее на этой неделе высокопоставленный иранский чиновник в разговоре с Reuters назвал Генассамблею ООН «золотой возможностью для США вернуться к дипломатии» в конфликте с Ираном.

В Белом доме отказались комментировать детали нового иранского предложения, однако отметили, что стороны ведут «позитивные и конструктивные обсуждения через посредников». Как отмечает FT, администрация США добивается более всеобъемлющего соглашения, затрагивающего в том числе и ядерную программу Тегерана.