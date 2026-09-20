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20 Сентября 2026, 10:12
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Интерпол с помощью ИИ установил личности 126 подозреваемых в терроризме

В ходе первой в своем роде операции по ликвидации террористических сетей в цифровой среде с применением искусственного интеллекта установлены личности 126 лиц, подозреваемых в терроризме.

Интерпол с помощью ИИ установил личности 126 подозреваемых в терроризме.
Интерпол с помощью ИИ установил личности 126 подозреваемых в терроризме.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

Операция Shams II проходила с 1 по 5 июня в Тунисе, в ней участвовали 28 специалистов из 11 стран. За пять дней сотрудники правоохранительных органов проанализировали более 108 тыс. изображений, опубликованных джихадистскими группировками.

Для автоматизации части процессов сбора данных и расследования специалисты использовали ИИ-агентов и скрипты, что позволило системе удалять дубликаты и проверять качество изображений. Благодаря этому набор данных сократили до около 6,4 тыс. уникальных изображений высокого качества, которые затем проанализировали с помощью системы распознавания лиц. Обширный массив данных о подозреваемых также предоставили сотрудники Интерпола в Ираке.

«На сегодняшний день по изображениям, обработанным в ходе операции Shams II, идентифицировано 126 иностранных террористов-боевиков. Эти данные дополнят существующую информацию о подозреваемых, включая потенциальные места их нахождения и социальные сети», — говорится в сообщении.

Полученные зацепки уже используют для поддержки судебных процедур в странах-участницах, в том числе в деле, касающемся двух заключенных под стражу подозреваемых в связях с иностранными террористами-боевиками.

В феврале Politico сообщило, что террористическая группировка «Исламское государство» (признана в России террористической организацией и запрещена) призывает своих сторонников активно применять ИИ и чат-боты для подготовки атак и вербовки.

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