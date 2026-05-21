Япония создаст могильник ядерных отходов на острове в Тихом океане.

Проект, который ведет Организация по обращению с ядерными отходами, уже одобрен министерством промышленности Японии, сообщает kyodonews.net

Исследование охватит весь остров и морское дно вдоль его побережья. Предварительное обследование — это начальная часть трехэтапного 20-летнего процесса выбора места. Ожидается, что начальный этап займет два года. Он включает проверку состояния земель и вулканической активности на основе опубликованных геологических источников.

Минамитори может стать четвертым местом постоянного хранения радиоактивных отходов после Сутцу, Камоенаи и Генкаи. В отличие от трех других муниципалитетов, на острове, удаленном от Токио на 1,9 тыс. км, нет гражданского населения — только военнослужащие Морских сил самообороны и правительственный персонал. По словам президента Организации Акиры Ямагучи, население будет опрошено «в максимально возможном количестве регионов по всей стране».

Поскольку остров находится в ведении администрации Токио, переход к следующему этапу исследования потребует его одобрения. Власти столицы свою позицию пока не обозначили, уточняет Kyodo.