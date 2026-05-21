Греция запускает лазерную наземную станцию: Европа усиливает спутниковую связь.

Как сообщили партнёры, оптическая наземная станция Holomondas, созданная в рамках сотрудничества Европейского космического агентства (ESA), Министерства цифрового управления Греции и Университета Аристотеля в Салониках, будет обслуживать новое поколение греческих спутниковых миссий, использующих высокоскоростную оптическую связь, передает euronews.com

Разработчики новой станции утверждают, что объект работает быстрее и дешевле в эксплуатации, чем традиционные системы.

Литовская компания Astrolight, поставившая оборудование для оптической связи, отмечает, что станция спроектирована так, чтобы сохранять точность при изменениях температуры и небольших механических смещениях, что упрощает её использование с более компактной и недорогой инфраструктурой.

Поддержка спутниковых миссий Греции

Станция будет обслуживать две греческие миссии PeakSat и ERMIS, которые были выведены на орбиту 30 марта 2026 года.

Спутники входят в греческую программу орбитальных демонстраций и будут тестировать лазерную передачу данных между космосом и Землёй.

Станция расположена в районе Холомондас на севере Греции. Изначально объект строился как астрономическая обсерватория, но в рамках программы ESA Greek Connectivity его превратили в центр оптической связи. Инициатива направлена на укрепление инфраструктуры оптических коммуникаций в Греции и по всей Европе.

«Ввод в эксплуатацию оптической наземной станции Holomondas является важным шагом к обеспечению более быстрой, более защищённой и устойчивой связи, а также укрепляет роль Греции в расширяющейся европейской экосистеме оптических коммуникаций», сказал Фредерик Руэнель, менеджер проекта Greek Connectivity RRF в ESA.

«По мере перехода греческих кубсатов к демонстрационной фазе они помогут подтвердить работоспособность инновационных технологий лазерной связи, которые станут альтернативой дефицитным радиочастотам и определят будущее высокоемкостной связи в космосе».

Что такое лазерная наземная станция

В отличие от традиционных спутниковых систем на основе радиосигналов лазерные комплексы передают информацию с помощью узких пучков инфракрасного света. Такая технология позволяет передавать данные намного быстрее, чем обычные радиоканалы, и её сложнее заглушить, поскольку сигналы распространяются в сильно сфокусированных лучах.

По данным Astrolight, система обеспечивает приём данных со скоростью до 2,5 Гбит/с в самых разных погодных и эксплуатационных условиях. В компании добавляют, что лазерная связь может быть более чем в десять раз быстрее и безопаснее традиционных систем при меньшей стоимости.

Это способно радикально сократить время, необходимое для выгрузки больших объёмов спутниковых данных.

Информация, передача которой сейчас занимает часы, в перспективе сможет доставляться менее чем за минуту, а увеличенная пропускная способность позволит спутникам отправлять больше изображений и научных измерений без сжатия или отбора.

Наземные станции в Европе

Создание станции совпадает с быстрым ростом спутникового трафика на низкой околоземной орбите.

Согласно докладу Всемирного экономического форума, в ближайшие десять лет число спутников на низкой орбите вырастет на 190 процентов.

Из-за всё более загруженного орбитального трафика, который затрудняет использование традиционных радиоканалов, литовский стартап стремится вывести свою лазерную технологию на глобальный уровень.

Сейчас Astrolight также строит станцию в Гренландии с планами завершить её в этом году .

В Европе действуют десятки спутниковых наземных станций, большинство из которых работают на основе традиционной радиосвязи, тогда как число более новых оптических станций пока меньше, но оно растёт.

Они помогают спутникам передавать данные на Землю и обеспечивают такие миссии, как прогнозирование погоды, мониторинг климата, навигация и реагирование на чрезвычайные ситуации.

К ключевым радиокомплексам относятся Кируна в Швеции, Редю в Бельгии и Санта-Мария на Азорских островах, а среди новых оптических станций можно отметить Тенерифе на Канарских островах (Испания), Альмерию в Испании и Немию в Греции.

Их расположение имеет значение, поскольку работа европейской космической сети зависит от того, насколько хорошо эти станции связаны друг с другом по всему континенту.

Чем плотнее связь между станциями на севере, западе, юге и востоке Европы, тем проще быстро обмениваться спутниковыми данными, избегать пробелов в покрытии и поддерживать работу служб, если один из маршрутов или регионов оказывается недоступен.