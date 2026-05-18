Гренландия после переговоров с США: Прогресс есть, но остров не продается.

Специальный посланник США Джефф Лэндри, назначенный Трампом в прошлом году для продвижения идеи американского контроля над Гренландией, прибыл в Нуук в воскресенье и встретился в понедельник с премьер-министром Йенсом-Фредериком Нильсеном и министром иностранных дел Муте Эгеде, передает eurointegration.com.ua

"Мы считаем, что есть прогресс, и со стороны Гренландии мы сосредоточены на поиске решения, которое будет выгодным для всех нас, и, что самое важное, чтобы не было угроз аннексии, захвата или покупки Гренландии", – сказал Нильсен журналистам после встречи с Лэндри.

Лэндри не сделал никакого немедленного заявления, хотя в воскресенье он сказал местным СМИ, что приехал туда, чтобы "выслушать и узнать".

"Они попросили о встрече, и мы объяснили нашу ситуацию и позицию, а также то, что у нас есть определенные красные линии – мы не продадим Гренландию, мы будем владеть Гренландией навсегда", – сказал Эгеде.

Заявление Трампа о том, что США должны приобрести или контролировать Гренландию, вызвало напряженность между Вашингтоном и Копенгагеном, а также в более широком масштабе по всей Европе.

Пытаясь успокоить напряженность, Гренландия, Дания и США в начале этого года договорились провести дипломатические переговоры на высоком уровне для разрешения кризиса, хотя результаты этих переговоров еще не обнародованы.